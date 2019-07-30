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Политика В России
Мосгордума, Московская городская дума, МГД (2018) | Фото: nakanune.ru

Цукасов собирается подавать апелляцию в ВС и восстанавливать статус кандидата

Самовыдвиженец Сергей Цукасов, которому Мосгорсуд сегодня отменил регистрацию в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, собирается подавать апелляцию в Верховный суд. Об этом он заявил в разговоре с Накануне.RU. Кроме того, он назвал решение суда ожидаемым.

"Сегодня было принято ожидаемое решение Мосгорсудом. Кандидат по третьему избирательному округу Тимур Абушаев подвергся такому же преследованию", - прокомментировал он

Добавим, что иск по отмене регистрации Цукасова подавал его оппонент по 14-ому округу на выборах в Мосгордуму Александр Школьников. Однако он комментировать решение Мосгорсуда отказался.

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Цукасов собирается подавать апелляцию в ВС и восстанавливать статус кандидата

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Теги: Мосгорсуд, Сергей Цукасов, выборы в Мосгордуму, снятие кандидата. Цукасова сняли с выборов, Школьников



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