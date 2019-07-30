"Как вы людям в глаза смотрите?" Текслер отчитал чиновников за аварийный мост

Жители поселка Есаульский пожаловались главе региона Алексею Текслеру на аварийный мост через реку Зюзелга, который связывает две части поселка, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мост в аварийном состоянии с 2012 года. Там ежедневно проходят жители, которые добираются до магазина, соцобъектов, 1 сентября более 30 учащихся пойдут по этому мосту в школу. Мы обеспокоены безопасностью наших детей, также на левом берегу находится школа-интернат для детей-сирот и по этому мосту ежедневно дети получают продукты питания. Мы обеспокоены, что можем остаться без соединения с правым берегом реки. Мы хотели бы попросить вас посодействовать в решении этого вопроса", - рассказала жительница.

Главе региона доложили, что подготовлена проектно-сметная документация, в прошлом году на реконструкцию выделялись деньги, но конкурс не состоялся.

"К сожалению, никто не зашел на реконструкцию. Конкурс не состоялся. Ни один из подрядчиков не изъявил желание выйти на объект. Готовы взять этот мост в работу и в рамках заявки в 2020 году отработать этот вопрос", - сообщили Алексею Текслеру.

Главу региона такой подход к решению проблемы возмутил.

"Я, честно говоря, логику не понял. Конкурс не состоялся, деньги ушли и вы тему закрыли что ли? Проблему же надо решать. Как такое может быть? Есть аварийный мост, деньги в прошлом году выделялись, конкурс не состоялся, тему забыли. Это очень странно звучит. Прошу вместе с миндором разобраться. Срочно займитесь этой проблемой. Это не дело, коллеги. Я не понимаю, как вы людям в глаза смотрите", - отчитал он чиновников.