"Как вы людям в глаза смотрите?" Текслер отчитал чиновников за аварийный мост

21 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

"Как вы людям в глаза смотрите?" Текслер отчитал чиновников за аварийный мост

Жители поселка Есаульский пожаловались главе региона Алексею Текслеру на аварийный мост через реку Зюзелга, который связывает две части поселка, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мост в аварийном состоянии с 2012 года. Там ежедневно проходят жители, которые добираются до магазина, соцобъектов, 1 сентября более 30 учащихся пойдут по этому мосту в школу. Мы обеспокоены безопасностью наших детей, также на левом берегу находится школа-интернат для детей-сирот и по этому мосту ежедневно дети получают продукты питания. Мы обеспокоены, что можем остаться без соединения с правым берегом реки. Мы хотели бы попросить вас посодействовать в решении этого вопроса", - рассказала жительница.

Главе региона доложили, что подготовлена проектно-сметная документация, в прошлом году на реконструкцию выделялись деньги, но конкурс не состоялся.

"К сожалению, никто не зашел на реконструкцию. Конкурс не состоялся. Ни один из подрядчиков не изъявил желание выйти на объект. Готовы взять этот мост в работу и в рамках заявки в 2020 году отработать этот вопрос", - сообщили Алексею Текслеру.

Главу региона такой подход к решению проблемы возмутил.

"Я, честно говоря, логику не понял. Конкурс не состоялся, деньги ушли и вы тему закрыли что ли? Проблему же надо решать. Как такое может быть? Есть аварийный мост, деньги в прошлом году выделялись, конкурс не состоялся, тему забыли. Это очень странно звучит. Прошу вместе с миндором разобраться. Срочно займитесь этой проблемой. Это не дело, коллеги. Я не понимаю, как вы людям в глаза смотрите", - отчитал он чиновников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Как вы людям в глаза смотрите?" Текслер отчитал чиновников за аварийный мост

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, аварийный мост



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети