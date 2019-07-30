Индия закупит у России ракеты для Су-30МКИ

Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Местные информагентства передают, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса "воздух - воздух".

Ракеты предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.

Ранее сообщалось, что совместная российско-индийская гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана к 2024 году.

Сверхзвуковая ракета может поражать цели на расстоянии до 300 километров, развивая скорость, превышающую в 2,5-2,8 раза скорость звука. Максимальная высота полета - 15 километров. Ракета будет устанавливаться на самолеты МиГ-29 иСу-30МКИ.