21 Августа 2020
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Армия и ВПК За рубежом
российский многоцелевой истребитель Су-30МКИ (2011) | Фото:stbjp.msn.com

Индия закупит у России ракеты для Су-30МКИ

Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Местные информагентства передают, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса "воздух - воздух".

Ракеты предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.

Ранее сообщалось, что совместная российско-индийская гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана к 2024 году.

Сверхзвуковая ракета может поражать цели на расстоянии до 300 километров, развивая скорость, превышающую в 2,5-2,8 раза скорость звука. Максимальная высота полета - 15 километров. Ракета будет устанавливаться на самолеты МиГ-29 иСу-30МКИ.

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Индия закупит у России ракеты для Су-30МКИ

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Теги: индия, россия, ракеты, су-30мки



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