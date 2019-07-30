В Нижневартовске оборудовано 12 площадок для выгула собак

В Нижневартовске есть 12 специальных площадок для выгула собак. Чтобы появилась новая, нужна инициатива жителей того или иного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Новая площадка для выгула собак может появиться вблизи дома по инициативе любого владельца жилья. Две трети (или более) собственников должны поддержать такую инициативу, также надо согласовать установку специальных контейнеров (дог-боксов) и финансирование работ. Место размещения площадки определит управление архитектуры и градостроительства мэрии. После для получения разрешения необходимые документы направляются в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам Нижневартовска, осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города и средств собственников помещений в МКД. Размеры площадок, размещаемых на территориях жилого назначения, должны составлять 400-600 "квадратов", на прочих территориях – до 800 кв. м. Главный специалист оперативно-информационного отдела департамента ЖКХ мэрии Родион Рудаков отметил, что "в условиях сложившейся застройки можно принимать меньший размер площадок".

"Доступность площадок для выгула домашних животных – не далее 400 м, на территории микрорайонов с плотной жилой застройкой – 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок (сооружений), площадок отдыха – не менее 40 м", - сказал он.