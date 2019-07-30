В Кургане будут судить серийных маньяков-насильников

В Кургане будут судить двух мужчин 29 и 19 лет, которые обвиняются в серии изнасилований и надругательств над несколькими, в том числе несовершеннолетними, девушками.

Всего их обвиняют в совершении 11 преступлений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В июне прошлого года один из злоумышленников изнасиловал несовершеннолетнюю девушку - жертва случайно оказалась в квартире, которую он арендовал. Спустя месяц он изнасиловал еще одну девочку-подростка. Спустя еще месяц уже вдвоем обвиняемые совершили групповое изнасилование третьей потерпевшей.

В марте этого года один из мужчин в Кургане в безлюдном месте также изнасиловал женщину, однако оставил на месте преступления шнурок.

Сейчас уголовное дело передано в суд.