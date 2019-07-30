21 Августа 2020
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Общество Свердловская область
мертвая рыба из свердловских рек (2019) | Фото: shemur.ru

Рыбы нет, либо мертвая: шокирующие результаты обследования бассейнов рек Северного Урала

Свердловская общественная организация "Живой Шемур" рассказала о результатах обследования бассейнов рек Сосьва и Ивдель. Результаты оказались шокирующими.
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Как сообщили Накануне.RU в организации, в период с 1 по 30 июля сотрудниками заповедника "Денежкин Камень" были обследованы водотоки бассейнов рек Сосьва и Ивдель, а именно реки Ольховка, Тамшер, Шегультан, Шарп, Сосьва, озеро Светлое, Банная, ручей Безымянный и Тальтия. Их проверяли на состояние воды (мутность), наличие беспозвоночных и осадка на дне, наличие рыбы и состояние растительности по берегам рек. Кроме визуального осмотра производились отбор проб воды, ила и беспозвоночных.

В итоге из всех перечисленных рыба обнаружена в реках Шарп, Сосьва ниже устья реки Вагран и в озере Светлое. Беспозвоночные обнаружены в реках Шарп, Шегультан в пределах территории заповедника и Сосьва (ниже устья реки Шегультан).

"В реках Ольховка, Тамшер, Банная, Шегультан от устья реки Ольховка до устья Тальтия обнаружен на дне осадок неестественного качества. В этих же реках, а также в ручье Безымянный беспозвоночные и рыбы не обнаружены. В реке Шегультан и Тальтия нет рыбы также в пределах территории заповедника "Денежкин Камень". Реки Ольховка, Тамшер, ручей Безымянный прозрачны, но в воде очень много нитевидных водорослей (вероятно, улотрикс). В реках Шарп, Сосьва выше устья реки Шарп имеется хариус", - говорится в результатах исследования.

мертвая рыба из свердловских рек(2019)|Фото: shemur.ru

Кроме этого, в Сосьве между устьями рек Калья и Вагран замечено 10 экземпляров мертвой рыбы, которая плыла по дну. В том же месте найдено четыре экземпляра молодых особей сибирской миноги с ярко-красными жаберными отверстиями, которые находились в угнетенном состоянии. Также было установлено, что рыба не проявляет активности в Сосьве выше устья реки Вагран.

Как заявили в организации, все отобранные пробы будут направлены в московскую лабораторию для анализов на содержание тяжелых металлов.

Ранее специалисты заповедника "Денежкин камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

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Рыбы нет, либо мертвая: шокирующие результаты обследования бассейнов рек Северного Урала

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Теги: рыба, реки, исследование



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