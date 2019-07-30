Дело "банды ФСБ": дед одного из фигурантов при обыске отдал более миллиона рублей

Оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое. Об этом сообщил его адвокат в Московском окружном военном суде.

По его словам, майор прилагает все усилия, что потерпевшему вернули похищенные 136 миллионов рублей.

Доля Карелина от разбойного нападения, по словам адвоката, составляет 2 миллиона рублей.

При обыске в жилище ФСБ-шника его дед добровольно отдал 1 миллион 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Карелин был задержан в Крыму, доставлен в Москву и отправлен в СИЗО до 10 августа.

Напомним, ранее уже сообщалось, что сотрудники ФСБ "добычу" в размере 136 миллионов рублей поровну делить не стали. Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что получил за участие в налете 4 миллиона рублей.

По данным СМИ, 136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.

СМИ писали, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.