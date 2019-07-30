21 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
молоко производство (2012) | Фото:

Тюменская область вошла в десятку лидеров по производству молока

Тюменская область по итогам первого полугодия текущего года заняла восьмое место по темпам роста объемов производства молока среди сельхозпредприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

За полгода общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий достиг 273,6 тыс. тонн, что на 4,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, пао данным областного департамента АПК, в сельхозпредприятиях рост производства молока составил 9,5%.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя достигнутые результаты, отметил, что в последнее время в Тюменской области был реализован целый ряд крупных инвестпроектов по производству молока. В результате, в крупнотоварных хозяйствах растут и поголовье молочного стада, и объемы производства. Глава региона подчеркнул, что дальнейшая реализация подобных инвестпроектов будет определять темпы развития молочного животноводства в регионе.

Одним из таких инвестпроектов является молочно-товарный комплекс в Голышмановском районе возведенный в 2017 г. группой компаний "Дамате". Комплекс является одним из самых больших в России. В этом году будет завершено строительство третьей очереди комплекса. Еще один инвестпроект - молочно-товарная ферма на 1,8 тыс. коров в селе Петелино Ялуторовского района. Первая очередь строительства была завершена в декабре прошлого года.

Александр Моор заявил, что региональные власти продолжат поддерживать крупные предприятия молочной отрасли.

"Есть определенные договоренности с инвесторами – как с уже действующими, так и с потенциальными. Мы будем предлагать варианты реализации инвестпроектов по созданию крупных предприятий по производству молока в тех муниципалитетах, где таких хозяйств пока нет. Это поможет экономическому развитию наших сельских территорий", – сообщил Александр Моор.

По словам губернатора, в регионе увеличилось не только количество, но и качество молока, в том числе того, что производится на личных подворьях. Напомним, ранее перед производителями молока поставили задачу - повысить качество сдаваемого на переработку молока от личных подсобных хозяйств. В апреле Тюменская областная дума приняла законопроект, который должен поддержать производителей молока, пока они добиваются повышения качества.

В 2018 г. примерно 75% молока, вырабатываемого в личных подсобных хозяйствах региона, было второго сорта, и только около 25% – первого и высшего. Сейчас к первому и высшему сорту относятся три четверти молока, производимого в личных подсобных хозяйствах. Положительная динамика также сохраняется при производстве всех основных видов животноводческой продукции.

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Тюменская область вошла в десятку лидеров по производству молока

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Теги: производство молока, александр моор, качество молока



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