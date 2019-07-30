Кобылкин распорядился проверить, куда уходят деньги, выделенные на тушение лесных пожаров

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин дал поручение по итогам текущего пожароопасного сезона проанализировать эффективность использования выделенных средств на реализацию переданных лесных полномочий регионам, в том числе по мерам предотвращения лесных пожаров и достигнутого результата. Такое заявление министр сделал на оперативном совещании, посвященном проблеме лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 г. плановый объём финансирования субъектов РФ по переданным полномочиям за счёт средств федерального бюджета увеличен на 22,5% и составил 31,6 млрд рублей (+ 5,8 млрд к 2018г.), в том числе на обеспечение пожарной безопасности, подчеркнули в Министерстве.

Также Кобылкин поручил проанализировать актуальность границ зон контроля лесных пожаров, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты. Поручение дано Рослесхозу и региональным властям.

Так, необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ. Работу необходимо провести до конца августа и учесть в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения.

Специалисты Минприроды России не исключают, что в случае пересмотра границ и площадей потребуется привлечение дополнительных сил и средств. Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются и напомнил об опасности для пожарных. Об убыточности тушения горящего леса также заявили в МЧС.Кобылкин также

Зона контроля это территория, на которой лесные пожары не тушат. Они возникают там регулярно, в основном по причине грозовой активности. Эти зоны расположены в труднодоступных таежных местностях, что осложняет работы по тушению. Другая категория - зоны охраны, там пожары тушатся.

Отметим, что в России сейчас горит более 3,3 млн га леса, в основном на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии.