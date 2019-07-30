Свердловские полицейские "прошерстили" всех нелегалов области: возбуждено 100 уголовных дел

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги второго этапа широкомасштабной полицейской акции "Нелегал-2019", основной целью которой является профилактика преступлений в сфере миграционного законодательства страны.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых, в период с 16 по 22 июля на Среднем Урале органами внутренних дел было выявлено 1 044 правонарушения, совершенных иностранными гражданами. По его данным, в оперативных мероприятиях принимали непосредственное участие сотрудники управления по вопросам миграции, НЦБ Интерпола, Центра противодействия экстремизму, уголовного розыска, ФСБ и бойцы ОМОН Росгвардии.

Так, в Екатеринбурге самым тщательным проверкам подверглись автосервисы, рынки КОР, Таганский ряд и другие объекты. В Сысертском и Белоярском районах сыщики посетили земельные угодья с деревянными, обтянутыми полиэтиленовой пленкой теплицами, в которых заграничные предприниматели выращивают огурцы, помидоры и кабачки. А в Полевском стражи порядка проявили интерес к мини-заводу по производству спецодежды: цех располагается в одноэтажном, с запасными выходами помещении в виде ангара и представлял собой целый комплекс с комнатами для пошива, проживания, столовой, душевыми и туалетом.

"Рейд и на этот прошел не впустую: силовики выявили 725 нарушений правил въезда, выезда, пребывания, и транзитного проезда. Еще 319 граждан уличили в нарушении установленного порядка осуществления трудовой деятельности. По итогам операции наложено штрафов на сумму 1 млн 591 тысяча рублей. Судами принято 132 решения о выдворении нарушителей за пределы страны. По фактам незаконной миграции территориальными ОВД возбуждено 100 уголовных дел, из них 79 за фиктивную постановку на учет. Еще девять дел заведено по линии незаконного оборота наркотиков. Также во время этой спецоперации сыщики задержали трех граждан из числа находившихся в федеральном розыске и двух - в межгосударственном", - прокомментировал итоги акции полковник Горелых.

Свердловские полицейские будут продолжать деятельность по данному направлению теперь уже в рамках повседневной работы.