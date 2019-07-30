В Перми назначена новая дата публичных слушаний о строительстве еврейского центра

В Перми состоятся общественные слушания, посвящённые строительству еврейского центра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина "Хабад Любавич" едва не получил под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили.

На сайте мэрии опубликовано постановление главы Дмитрия Самойлова о проведении слушаний. Они начнутся в 18.00 12 августа в малом зале ДК Железнодорожников.