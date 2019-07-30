А напоследок я скажу… В Севастополе прямо на излете выборной кампании депутаты продолжают работать

30 июля депутаты севастопольского Законодательного собрания собираются на очередное пленарное заседание, в повестке – свыше 20 вопросов. Происходит это прямо в момент предвыборной кампании, многие депутаты первого, нынешнего состава участвуют в выборах и намерены продлить собственные полномочия на еще один срок, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе законодательного органа нам пояснили, что пока решения о дате закрытия сессии нет. "Сессия продолжаем работу, вопрос, когда пройдет последнее для нынешнего состава заседание, решается советом законодателей. Он пока не собирался, сессия не закрыта", - уточнили в пресс-службе.

Среди вопросов повестки на сегодня самые актуальные темы: от проблем с расприватизацией и продажей части городского имущественного комплекса до вопросов регулирования отдельных сфер хозяйства, бюджета и т.д. Интересно, что со сменой власти в городе-герое теперь уже никто не принуждает депутатов собираться в принудительном порядке, а тем более рассматривать правительственные законопроекты, подготовленные в недрах правительства Севастополя и которые, по мнению части депутатов, поступали непроработанными и "сырыми", а то и с откровенно "коррупционной составляющей".

О коллизиях такого рода между частью депутатского корпуса и командой экс-губернатора Дмитрия Овсянникова мы не раз рассказывали. Ставший врио губернатора Севастополя в июле Михаил Развожаев первым делом заявил о том, что настроен в конструктивном ключе работать с депутатским корпусом ЗакСа.