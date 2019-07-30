21 Августа 2020
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полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские полицейские ищут пропавшую девушку из Бурятии: она могла стать проституткой

Свердловскими полицейскими и их коллегами из Бурятии разыскивается без вести пропавшая девушка.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, разыскивается Кристина В. 2001 года рождения. По его данным, в период с мая по август 2017 года разыскиваемая проживала у близких родственников и друзей, но постоянного места нахождения не имела. Последний раз девушка выходила на связь в июне 2017-го, а осенью того же года должна была приступить к занятиям в техникуме, но не сделала этого.

Кристина В.(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Ее приметы: европейской внешности, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы средней длины обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие. По имеющейся информации, девушка была замечена в окружении лиц, занимающихся предоставлением услуг интимного характера, в том числе на территории Иркутской области и Забайкальского края.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Кристины, следует сообщить об этом по телефонам отдела полиции Северобайкальска: (3012) 29-50-61, 8-914-638-70-77, на "телефон доверия" ГУ МВД по Свердловской области: (343) 358-71-61, либо по линии "02".

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Свердловские полицейские ищут пропавшую девушку из Бурятии: она могла стать проституткой

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Теги: девушка, Бурятия, полиция, розыск



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