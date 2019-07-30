21 Августа 2020
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митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Надо жестче. Замгенпрокурора призвал сурово подавлять несанкционированные протесты

Первый замгенпрокурора Александр Буксман призвал жестко пресекать действия участников и организаторов несанкционированных акций. Такое заявление чиновник Генпрокуратуры сделал на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года. Его выступление касалось подготовки к единому дню голосования.

Буксман заявил, что "последнее событие в Москве" диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования, передает ТАСС.

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков", - отметил замгенпрокурора.

Напомним, "последнее событие в Москве" - несанкционированная акция 27 июля, во время которой москвичи выражали протест недопуску на выборы кандидатов от оппозиции. В результате были задержаны сотни участников акции.

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Надо жестче. Замгенпрокурора призвал сурово подавлять несанкционированные протесты

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Теги: замгенпрокурора александр буксман, несанкционированные акции протеста, подавление



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