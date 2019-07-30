Киев убеждает, что российские паспорта жителям Донбасса не нужны. Но ажиотаж не спадает

Украинские власти пытаются убедить, что жители ДНР и ЛНР не спешат получать гражданство РФ из-за привязанности к Украине. Такой вывод можно сделать из слов министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

В эфире канала "Прямой" он сказал, что российские паспорта получают прежде всего работники органов власти, "а люди обычные десять раз сейчас думают".

"Есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить на Украину", - сказал Черныш.

Также, по его словам, Россия ограничила жителей Донбасса в выдаче паспортов проверками. Однако это является обычным делом для любой страны.

Желание Киева дискредитировать получение гражданства РФ жителями Донбасса понятно. Но факты говорят о массовом ажиотаже и спросе на российское гражданство. Так, по данным на 29 июля, уже 52 тыс. граждан стали в электронную очередь на получения паспортов - России или ДНР. Процесс подачи заявок на российское гражданство сдерживается тем, что паспорта республики в ДНР имели только 300 тыс. жителей на момент указа президента России об упрощенной процедуре приема в гражданство. С тех пор еще около 50 тыс. человек подали документы на паспорт ДНР. А электронная очередь продлена до полугода, из них три четверти стоят в очереди на получение паспорта ДНР.

На 23 июля паспорт РФ получили более 5 тыс. граждан ДНР, около 20 тыс. ожидали решения, еще 14 тыс. сейчас стоят в очереди на подачу документов. Но процесс сдерживается возможностями миграционной службы. Сообщается, что она работает над увеличением штата для приема документов на гражданство и числа пунктов для этого. Вчера глава ДНР Денис Пушилин открыл новое здание аппарата миграционной службы. В помещении около 20 окон для приема граждан. Это позволит принимать до 300 человек в день.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.