21 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Борис Хохряков Василий Тихонов Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Спикер думы ХМАО высоко оценил эффективность освоения выделенных Нижневартовску 1,5 миллиардов

Спикер думы Югры Борис Хохряков во время поездки в Нижневартовск проверил, как в столице Самотлора реализуют нацпроекты, а также обсудил с руководством города его социально-экономическое развитие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Одну из остановок гость сделал на улице Пикмана, где идёт строительство нового участка дороги по контракту, основанному на принципах жизненного цикла. Ремонт закончится через два года, подрядчик будет содержать этот кусок дороги восемь лет.

Работы проходят комплексно, затрагивая инженерные сети. Длина нового участка – 600 м. На нём предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей, тротуары с обеих сторон, ливневая канализация, стоянки. В нынешнем году сделают два нижних слоя асфальта, и в конце лета дорогу откроют для движения. Верхние два слоя асфальта строители будут укладывать в следующем сезоне.

Участники рабочей поездки изучили, как продолжается строительство улицы Мира. Этот участок важен для города, так как активно застраиваются новые микрорайоны. Кроме того, дорога в будущем должна соединиться с улицей Интернациональной, открывающей выезд на другие межмуниципальные трассы. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов отметил, что рекордное внешнее финансирование всех работ в городе, в том числе и строительства дорог, стало возможным благодаря слаженной работе окружных правительства и думы.

Борис Хохряков Василий Тихонов Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Губернатор Наталья Комарова на прошлой неделе проверяла, как мы расходуем бюджетные средства, в том числе по национальным проектам. Сегодня Борис Хохряков контролирует, как мы это делаем. Я уверен, что это оправдано и справедливо, потому что, выделяя такие средства, нужно понимать, что они расходуются именно на те цели, на которые они были направлены", - сказал Тихонов.

Хохряков отметил, что остался доволен увиденным.

"Город динамично развивается. Мы посмотрели, как исполняются проекты по строительству качественных дорог, жилья и благоустройству. Впервые город привлёк рекордную сумму финансирования – из трёх источников, а это порядка 1,5 млрд руб.. Деньги используются с толком. Это и ремонт старых, и строительство новых дорог, которые ведут к новым жилым районам", -сказал спикер окружного парламента.

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Спикер думы ХМАО высоко оценил эффективность освоения выделенных Нижневартовску 1,5 миллиардов

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Теги: Борис Хохряков, Василий Тихонов, инвестиции



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