В Рязани горит один из цехов комбайнового завода

На территории Рязанского комбайнового завода произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании на улице Промышленная поступило в 10.15.

В 11. 09 пожар был локализован на площади 500 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По данным СМИ, огонь вспыхнул в цеху, где производится жидкость для розжига костров.

В июне в Нижневартовске на газоперерабатывающем заводе из-за удара молнии произошел пожар. Горело технологическое оборудование. К моменту приезда пожарных подразделений возгорания уже не наблюдалось.

Подача газа была переведена на аварийный факел, установка не повреждена.