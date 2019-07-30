21 Августа 2020
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дозимитер, радиация, атом (2010) | Фото:Накануне.RU

Европейские ученые назвали предполагаемую причину выброса рутения на челябинском "Маяке"

Ученые из Института радиационной защиты и ядерной безопасности во Франции замерили содержание рутения-106 в воздухе над странами Европы, найдя, возможно, источник радиации, об этом пишет PNAS.

Как ранее сообщало Накануне.RU, международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения исключила гипотезу о "медицинском" происхождении Ru-106, но не смогла сделать вывод о месте локализации рутениевого источника. Напомним, в 2017 году "Росгидрометцентр" зафиксировал на Южном Урале экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106.

Тогда в госкорпорации "Росатом" заявили, что ПО "Маяк" и его деятельность никак не связаны с данными о загрязнении радиоактивными веществами территории Челябинской области. Как отметили в пресс-службе корпорации, тогда на "Маяке" вообще не производились источники из рутения-106, а выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях.

Однако сейчас новая работа группы европейских ученых указала на возможную утечку рутения-106 именно на "Маяке" при производстве изотопа церия-144. Этот изотоп шел на экспорт в Национальную лабораторию Гран-Сассо в Италии, там проводили эксперименты по регистрации нейтрино.

Таким образом, проведенное исследование не доказывает, но и не опровергает теорию о том, что выброс рутения-106 произошел именно на "Маяке". Для этого ученые из Европы должны отправиться в Челябинскую область и провести необходимые исследования и замеры.

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Европейские ученые назвали предполагаемую причину выброса рутения на челябинском "Маяке"

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Теги: рутений-106, выброс, Маяк, Челябинская область



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