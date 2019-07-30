Миллиардным пассажиром Екатеринбургского метрополитена оказалась девушка-педагог

Сегодня определился миллиардный пассажир Екатеринбургского метрополитена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, знаменательное событие произошло на станции "Площадь 1905 года", а обладателем счастливого билета стала молодая сотрудница детской школы искусств №5 Диана Мустакимова. По ее словам, она регулярно пользуется городской подземкой, чтобы добраться до работы.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вручил Диане памятные сувениры с символикой столицы Урала и пожелал успехов. Также глава отметил, что администрация продолжает активную работу по развитию линий метрополитена.

"В настоящее время ведутся проектные разработки, мы рассчитываем, что в ближайшие 10-15 лет население Екатеринбурга достигнет 2 млн человек, поэтому развитие транспортной инфраструктуры является важным направлением", - сказал Высокинский.

Напомним, на развитие городского метро выделено более 350 млн рублей. Ранее мэрия подвела итоги голосования на тему строительства второй ветки подземки.