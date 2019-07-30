В мэрии Тюменского района ответили на обвинения жителей о загрязнении Ушаковки и гибели рыбы

21 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Загрязнение реки Ушаковка Тюменский район (2019) | Фото: Прокуратура Тюменской области

В мэрии Тюменского района ответили на обвинения жителей о загрязнении Ушаковки и гибели рыбы

В администрации Тюменского района прокомментировали видеообращение жителей коттеджного посёлка Ёлки, в котором они обвинили главу района Светлану Иванову в экологической катастрофе.

Как следует из ответа на запрос Накануне.RU, сброс канализационных стоков в лесной массив вблизи коттеджного поселка Ёлки не производился. Замглавы района, директор департамента градостроительства, имущественных отношений и ЖКХ Сергей Гейнц сообщил, что о заморе рыбы в реке Ушаковка власти района знают из жалоб граждан и сообщений в соцсетях.

"Однако документальных подтверждений данного факта не имеем", - пояснил он.

Также в мэрии пояснили, что канализационно-очистные сооружения (КОС) микрорайона Молодёжный в деревне Ушакова являются бесхозным объектом с апреля прошлого года. В настоящий момент в судебном порядке производится признание права собственности Переваловского МО на КОС в судебном порядке. Эксплуатацией и обслуживанием КОС занимается МУЖЭП села Онохино. Предприятие ежегодно производит забор сточных вод и передает их на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области. По результатам экспертизы проводится комплекс мероприятий для снижения негативного воздействия на реку Ушаковка.

"В частности, производятся работы по ремонту и восстановлению оборудования КОС (заменена решетка на входе в приемный резервуар канализационно-насосной станции, установлены шесть ультрафиолетовых ламп обеззараживания, приведена в нормативное состояние песколовка), также принимаются меры по обеззараживанию сточных вод и осадков (во вторичный и третичный отстойники добавляется натрия гипохлорид ("Эмовекс"), производится деинвазия сточных вод и иловых осадков сточных вод с применением овицидного препарата "БИНГСТИ", - говорится в ответе мэрии.

Проведенный аудит оборудования КОС выявил, что сооружения работают не в полном объеме. Требуется либо реконструкция, либо строительство новых очистных сооружений.

Власти Тюменского района заключили контракт на проектирование новых КОС. Проектировщик подготовил предложение о целесообразности подключения централизованной системы водоотведения микрорайона Молодежный к централизованной системе водоотведения Тюмени. Власти района прорабатывают предложенный вариант при использовании механизма концессионного соглашения в период с 2020 – 2025 г.

Загрязнение реки Ушаковка Тюменский район(2019)|Фото: Прокуратура Тюменской области

Напомним, природоохранная прокуратура проверила информацию о загрязнении реки Ушаковка и подтвердила нарушения.

Прокурорская проверка показала, что ЖЭУ села Онохино эксплуатирует канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова, куда попадают сточные воды из микрорайона Молодёжный. Однако воды попали в реку неочищенными и загрязнили ее.

Участок реки Ушаковка длиной два километра от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким загрязнением. Жители деревни рассказали, что река воняет, в ней исчезла рыба, перестали обитать водоплавающие птицы. Ущерб оценён в 7,6 млн руб.. Возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение вод".

Напомним, недавно Тюменский район прогремел на всю страну, когда жительница входящего в него села Каскара дозвонилась на "прямую линию" президента с жалобой на отсутствие в населённом пункте водопровода.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрии Тюменского района ответили на обвинения жителей о загрязнении Ушаковки и гибели рыбы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рсветлана иванова, видеообращение, коттеджный посёлок ёлки, река ушаковка, экологическая катастрофа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2019 15:57 Мск Пострадавшим от экологической катастрофы жителям Тюменского района помогут в следующем году

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.07.2019 14:50 Мск Ущерб от загрязнения тюменской реки, в котором жители обвинили главу района, - 7,6 миллиона
Ранее 24.07.2019 11:08 Мск "Гадили, гадим и будем гадить". Жители обвинили тюменского главу в экологической катастрофе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети