В мэрии Тюменского района ответили на обвинения жителей о загрязнении Ушаковки и гибели рыбы

В администрации Тюменского района прокомментировали видеообращение жителей коттеджного посёлка Ёлки, в котором они обвинили главу района Светлану Иванову в экологической катастрофе.

Как следует из ответа на запрос Накануне.RU, сброс канализационных стоков в лесной массив вблизи коттеджного поселка Ёлки не производился. Замглавы района, директор департамента градостроительства, имущественных отношений и ЖКХ Сергей Гейнц сообщил, что о заморе рыбы в реке Ушаковка власти района знают из жалоб граждан и сообщений в соцсетях.

"Однако документальных подтверждений данного факта не имеем", - пояснил он.

Также в мэрии пояснили, что канализационно-очистные сооружения (КОС) микрорайона Молодёжный в деревне Ушакова являются бесхозным объектом с апреля прошлого года. В настоящий момент в судебном порядке производится признание права собственности Переваловского МО на КОС в судебном порядке. Эксплуатацией и обслуживанием КОС занимается МУЖЭП села Онохино. Предприятие ежегодно производит забор сточных вод и передает их на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области. По результатам экспертизы проводится комплекс мероприятий для снижения негативного воздействия на реку Ушаковка.

"В частности, производятся работы по ремонту и восстановлению оборудования КОС (заменена решетка на входе в приемный резервуар канализационно-насосной станции, установлены шесть ультрафиолетовых ламп обеззараживания, приведена в нормативное состояние песколовка), также принимаются меры по обеззараживанию сточных вод и осадков (во вторичный и третичный отстойники добавляется натрия гипохлорид ("Эмовекс"), производится деинвазия сточных вод и иловых осадков сточных вод с применением овицидного препарата "БИНГСТИ", - говорится в ответе мэрии.

Проведенный аудит оборудования КОС выявил, что сооружения работают не в полном объеме. Требуется либо реконструкция, либо строительство новых очистных сооружений.

Власти Тюменского района заключили контракт на проектирование новых КОС. Проектировщик подготовил предложение о целесообразности подключения централизованной системы водоотведения микрорайона Молодежный к централизованной системе водоотведения Тюмени. Власти района прорабатывают предложенный вариант при использовании механизма концессионного соглашения в период с 2020 – 2025 г.

Напомним, природоохранная прокуратура проверила информацию о загрязнении реки Ушаковка и подтвердила нарушения.

Прокурорская проверка показала, что ЖЭУ села Онохино эксплуатирует канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова, куда попадают сточные воды из микрорайона Молодёжный. Однако воды попали в реку неочищенными и загрязнили ее.

Участок реки Ушаковка длиной два километра от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким загрязнением. Жители деревни рассказали, что река воняет, в ней исчезла рыба, перестали обитать водоплавающие птицы. Ущерб оценён в 7,6 млн руб.. Возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение вод".

Напомним, недавно Тюменский район прогремел на всю страну, когда жительница входящего в него села Каскара дозвонилась на "прямую линию" президента с жалобой на отсутствие в населённом пункте водопровода.