Киев заявил, что воды в Крыму не хватает только для военных и промышленности

Воды в Крыму для нужд населения хватает "с головой". Не хватает только для военных и для промышленности. Так считает украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Напомним, накануне постпред украинского президента Антон Кориневич заявил, что позиция Киева однозначна - воду в Крым не подавать. Слова Грымчака призваны подвести под это обоснование - будто бы населению хватает, а военным и промышленности нужно вредить.

"Это не является проблемой Украины", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июля бывший полпред Петра Порошенко Борис Бабин предложил дать Крыму воду в обмен на северную часть российского полуострова.