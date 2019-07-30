21 Августа 2020
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Сергей Цукасов, снятие кандидата (2019) | Фото: Накануне.RU

Кандидата в Мосгордуму сняли с выборов за пробел вместо слова "отсутствует"

Кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова сняли с выборов. Об этом Накануне.RU сообщил источник в КПРФ, знакомый с ситуацией.

По его словам, такое решение принял Мосгорсуд. При этом, если верить позиции адвокатов кандидата, основная претензия к Цукасову – неправильные документы об имущественных обязательства зарубежом (ипотека или кредит, - прим. Накануне.RU). Однако речь идет не о самих обязательствах, а просто о том, что вместо слова "отсутствует" он оставил пробел.

Сергей Цукасов, снятие кандидата(2019)|Фото: Накануне.RU

Сергей Цукасов, снятие кандидата(2019)|Фото: Накануне.RU

Сергей Цукасов пошел на выборы в Мосгордуму по 14 избирательному округу самовыдвиженцем, однако КПРФ поддержала его и сняла своего кандидата в этом округе. Любопытно, что по этой территории самовыдвиженцем идет вдова бывшего министра труда Наталья Починок, которая в настоящий момент является ректором РГСУ. Как сообщили Накануне.RU в КПРФ, в партии полагают, что другой самовыдвиженец, Александр Школьников, который подал иск на окружную избирательную комиссию в Мосгорсуд, якобы стремится снять кандидатуру Цукасова, чтобы помочь Починок выиграть выборы.

Сергей Цукасов, снятие кандидата(2019)|Фото: Накануне.RU

зал судебных заседаний, Московский городской суд(2019)|Фото: Накануне.RU

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Кандидата в Мосгордуму сняли с выборов за пробел вместо слова "отсутствует"

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Теги: Мосгорсуд, Сергей Цукасов, выборы в Мосгордуму, снятие кандидата. Цукасова сняли с выборов, Починок, Школьников



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Развитие сюжета:

Ранее 30.07.2019 14:12 Мск Цукасов собирается подавать апелляцию в ВС и восстанавливать статус кандидата

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