Кандидата в Мосгордуму сняли с выборов за пробел вместо слова "отсутствует"

Кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова сняли с выборов. Об этом Накануне.RU сообщил источник в КПРФ, знакомый с ситуацией.

По его словам, такое решение принял Мосгорсуд. При этом, если верить позиции адвокатов кандидата, основная претензия к Цукасову – неправильные документы об имущественных обязательства зарубежом (ипотека или кредит, - прим. Накануне.RU). Однако речь идет не о самих обязательствах, а просто о том, что вместо слова "отсутствует" он оставил пробел.

Сергей Цукасов пошел на выборы в Мосгордуму по 14 избирательному округу самовыдвиженцем, однако КПРФ поддержала его и сняла своего кандидата в этом округе. Любопытно, что по этой территории самовыдвиженцем идет вдова бывшего министра труда Наталья Починок, которая в настоящий момент является ректором РГСУ. Как сообщили Накануне.RU в КПРФ, в партии полагают, что другой самовыдвиженец, Александр Школьников, который подал иск на окружную избирательную комиссию в Мосгорсуд, якобы стремится снять кандидатуру Цукасова, чтобы помочь Починок выиграть выборы.