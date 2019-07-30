В Кунгуре мать ребёнка с ОВЗ, на которую мэр заявил в прокуратуру, не будут штрафовать за "массовую акцию"

В администрации Кунгура прошла встреча мэра Сергея Дегтярёва с Светланой Агапитовой, матерью ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), на которую чиновник ранее пожаловался в прокуратуру. Разговор был о том, в каких условиях учатся дети, а также о последствиях для неё "несогласованной массовой акции", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Гордеев заверил, что никаких последствий истории с футболками для меня не будет – штрафовать не станут. Что касается школы, отправлены ходатайства и письма о том, возможно ли реконструировать признанное аварийным здание №3 по Карла Маркса. Также направлены запросы относительно переезда учеников в два других здания. Администрация начала работать, однако предстоящий учебный год воспитанники коррекционной школы проведут, как и было решено ранее, в трёх разных зданиях – Карла Маркса, 35, Октябрьская, 18 и в школе №12", - рассказала Накануне.RU Агапитова.

Градоначальник, напомним, обратился в прокуратуру в связи с появлением родителей детей с ОВЗ в одинаковых майках на "Небесной ярмарке". Позже в мэрии сообщили об отзыве заявления Гордеева, однако надзорное ведомство успело передать его в полицию, куда активисты были вызваны для дачи объяснений. Администрация также комментировала будущее коррекционной школы: дети с 1 сентября продолжат обучение в других учебных заведениях в микрорайоне Нагорный, так как здание, в котором располагается учебное заведение, признано аварийным. "Для строительства школы на 320 человек нужен довольно большой участок земли (около 2 га), поэтому мы не можем игнорировать эти расчеты и завтра же построить школу на любом "пятачке", - рассказал Сергей Гордеев. Позже российский писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки обращение с просьбой проверить законность действий мэра Кунгура.