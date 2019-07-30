Аналитики предсказали переход "Яндекса" государству

Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранного участия в значимых российских интернет-ресурсах - это попытка давления на "Яндекс" накануне предстоящих переговоров.

Об этом говорится в записке аналитиков "Ренессанс Капитала", посвященной законопроекту, сообщает Forbes.

По словам аналитиков, переговоры с "Яндексом" пройдут в ближайшие два месяца, переход компании к государственному акционеру "является неизбежным".

Предполагается, что в переговорах на этот раз не будет участвовать глава Сбербанка Герман Греф, который ранее выступал на стороне "Яндекса".

В октябре прошлого года Сбербанк опроверг информацию о ведении переговоров о покупке доли "Яндекса". Такие сведения распространили СМИ, на фоне новостей стоимость акций Yandex N.V. упала на $1 млрд.

Сбербанк является владельцем "золотой акции" "Яндекса". По данным "Ведомостей", банк вел переговоры с основным владельцем компании Аркадием Воложем об увеличении своей доли: речь идет о минимум 30% и до получения фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций).