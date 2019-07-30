21 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Два юных хулигана устроили дебош в магазине игрушек в Екатеринбурге (2019) | Фото: vk.com/lampa

Полиция установила личности "мамкиных гангстеров", напавших на продавца с игрушечным пистолетом

В полиции раскрыли подробности нападения на продавца магазина детских игрушек в Екатеринбурге.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в нападении с использованием игрушечного пистолета участвовали двое детей 8 и 12 лет, младший из которых воспитывается в полной семье. Сыщики выяснили, что у него есть брат и три сестры, все проживают в двухкомнатной квартире на улице Расточная. Ни сам мальчик, ни его семья на учете в МВД не состоят - в отличие от 12-летнего подростка, который и угрожал продавщице пистолетом.

Как пояснил Горелых, ранее ребенок неоднократно допускал самовольные уходы из дома и кражи, за что был поставлен на учет в полиции.

Два юных хулигана устроили дебош в магазине игрушек в Екатеринбурге(2019)|Фото: vk.com/lampa

"Его мама сказала представителям МВД, что одна не может справиться с поведением непослушного сына. Чтобы повлиять на процесс воспитания, органы внутренних дел неоднократно привлекали женщину к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - отметил представитель Главка.

По его словам, 12-летний мальчик воспитывается без отца, а его матери 30 лет: живут они в двухкомнатной квартире на улице Бебеля. Сейчас полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних ОП №10 УМВД по Екатеринбургу готовят пакет документов для направления в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Железнодорожного и Верх-Исетского районов - по месту жительства подростков. Как добавил Валерий Горелых, там это ЧП будет рассмотрено и вынесено решение с конкретными мерами реагирования.

Ранее сообщалось, что продавщица заподозрила детей в краже. В ответ один из них выхватил игрушечный пистолет и начал стрелять в нее шариками. В Сети уже назвали детей "мамкиными гангстерами".

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Полиция установила личности "мамкиных гангстеров", напавших на продавца с игрушечным пистолетом

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Теги: дети, пистолет, магазин, Екатеринбург



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