21 Августа 2020
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Тимати (2019) | Фото:instagram.com/timatiofficial

Сургутский фотограф будет судиться с лейблом Black Star

Фотограф из Сургута Михаил Батенев подал судебный иск к лейблу Black Star рэпера Тимати из-за использования своего фото для релиза песни исполнителя Pabl.a. Иск подан в московский суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Батенев заявил, что его снимок в качестве обложки был использован для трека FACETIME, вышедшего на всех популярных площадках: Youtube, iTunes, Google Music & Play, VK.com & Boom, а также на Яндекс.Музыка. Фотограф написал претензию на официальный сайт лейбла, но в досудебном порядке урегулировать спор не удалось. Сам исполнитель Pabl.a , как следует из опубликованных скринов переписки, просто попросил сургутянина "притормозить".

Pabl.a(2019)|Фото:vk.com/mikebatenev

"Исковое заявление отправляется в суд по физическому адресу ответчика, в моём случае - Москва. У ответчика есть 10 дней на ответ с момента появления претензионного письма на их столе. На своей шкуре я убедился в том, что нужно сразу подавать в суд, так как досудебное урегулирование - это слишком призрачная надежда", - написал фотограф.

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Сургутский фотограф будет судиться с лейблом Black Star

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Теги: Black Star, Михаил Батенев



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Ранее 13.12.2019 11:49 Мск Фотограф из Сургута отсудил у "Black star" и репера Pabl.A компенсацию за украденный снимок

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