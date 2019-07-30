Сургутский фотограф будет судиться с лейблом Black Star

Фотограф из Сургута Михаил Батенев подал судебный иск к лейблу Black Star рэпера Тимати из-за использования своего фото для релиза песни исполнителя Pabl.a. Иск подан в московский суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Батенев заявил, что его снимок в качестве обложки был использован для трека FACETIME, вышедшего на всех популярных площадках: Youtube, iTunes, Google Music & Play, VK.com & Boom, а также на Яндекс.Музыка. Фотограф написал претензию на официальный сайт лейбла, но в досудебном порядке урегулировать спор не удалось. Сам исполнитель Pabl.a , как следует из опубликованных скринов переписки, просто попросил сургутянина "притормозить".

"Исковое заявление отправляется в суд по физическому адресу ответчика, в моём случае - Москва. У ответчика есть 10 дней на ответ с момента появления претензионного письма на их столе. На своей шкуре я убедился в том, что нужно сразу подавать в суд, так как досудебное урегулирование - это слишком призрачная надежда", - написал фотограф.