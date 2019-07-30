21 Августа 2020
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армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

Срочника из Башкирии убило током на полигоне под Екатеринбургом

Командование Екатеринбургского гарнизона начало проверку по факту гибели солдата-срочника. Он скончался от электрической травмы.
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Ранее о гибели 20-летнего срочника из Башкирии на полигоне под Екатеринбургом сообщили республиканские СМИ. Утверждалось, что солдат коснулся радиостанции на базе автомобиля "Урал: его притянуло и долго держало под напряжением. Спасти молодого человека не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в командовании Екатеринбургского гарнизона, совместно с правоохранительными органами по факту случившегося организована проверка.

"По предварительным данным, смерть военнослужащего - водителя-электрика - наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне", - пояснили в командовании.

Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Срочника из Башкирии убило током на полигоне под Екатеринбургом

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Теги: срочник, гибель, полигон



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