21 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
ячейка, камера хранения, супермаркет (2016) | Фото:Накануне.RU

В Сергиевом Посаде мать оставила 2-летнего ребенка в камере хранения супермаркета

Следователи проверяют информацию о том, что посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения.

29 июля о происшествии сообщили СМИ. Сотрудники магазина, услышав плач, вскрыли запертую ячейку камеры хранения и обнаружили там ребенка. В информации также говорится, что женщины в свое оправдание заявила, что ребенок сам туда залез.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, устанавливаются участники инцидента и очевидцы.

Это далеко не первый подобный случай: недавно женщина оставила дочку в поликлинике, пытаясь таким образом избавиться от ребенка, другая мать оставила сына в игровой комнате торгового центра.

В июне в Подмосковье была задержана женщина, оставившая своих детей в хостеле Котельников. 30-летняя мать бросила двоих годовалых детей.

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В Сергиевом Посаде мать оставила 2-летнего ребенка в камере хранения супермаркета

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Теги: мать, ребенок, камера хранения



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