В Сергиевом Посаде мать оставила 2-летнего ребенка в камере хранения супермаркета

Следователи проверяют информацию о том, что посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения.

29 июля о происшествии сообщили СМИ. Сотрудники магазина, услышав плач, вскрыли запертую ячейку камеры хранения и обнаружили там ребенка. В информации также говорится, что женщины в свое оправдание заявила, что ребенок сам туда залез.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, устанавливаются участники инцидента и очевидцы.

Это далеко не первый подобный случай: недавно женщина оставила дочку в поликлинике, пытаясь таким образом избавиться от ребенка, другая мать оставила сына в игровой комнате торгового центра.

В июне в Подмосковье была задержана женщина, оставившая своих детей в хостеле Котельников. 30-летняя мать бросила двоих годовалых детей.