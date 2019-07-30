В Ноябрьске многодетный отец проводит акцию протеста - поставил палатку у прокуратуры и суда

В Ноябрьске многодетный отец Александр устроил акцию протеста из-за того, что на земельном участке, который его семья получила для строительства, невозможно ничего возвести – там стоит гараж. Как оказалось, его незаконно поставила соседка, сейчас её поступок оспаривают в суде, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Местный общественник Александр Бондаренко рассказал в соцсети, что его тёзка, отец пяти девочек, получил землю для строительства. Позже владелица соседнего участка поставила на участке Александра гараж. Теперь многодетный отец борется за свою собственность. Он устроил акцию протеста – установил палатку недалеко от городских прокуратуры и суда, которые якобы никак не реагировали на ситуацию.

В пресс-службе администрации Ноябрьска Накануне.RU сообщили, что многодетная семья получила участок площадью 749 "квадратов" в посёлке СМП-29 в сентябре прошлого года. Вскоре соседка поставила на этом участке гараж.

"Он многократно требовал убрать гараж, но соседка не реагировала. Пострадавший подал на неё в суд, 6 августа будет заседание. Третьей стороной выступает департамент имущественных отношений мэрии, он поддерживает владельца участка – гараж там стоит незаконно. Акцию он закончил вечером 29 июля, претензий у него к мэрии нет", - уточнили в пресс-центре.