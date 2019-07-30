21 Августа 2020
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скорая помощь, александр моор, автопарк (2019) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская "скорая" получит новые автомобили и каталки

В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора идет обновление автопарка "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Распоряжение обновить автопарк и заменить устаревший медицинский инвентарь глава региона отдал в июне, во время визита на Станцию скорой медицинской помощи. Для региона уже закуплено 18 автомобилей "Газель". Все они оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.

Кроме того, 25 июля, на заседании президиума правительства региона Александр Моор подписал распоряжение о выделении более 70 млн руб. на приобретение еще 17 автомобилей и 15 мобильных тележек-каталок. Новые устройства с телескопическим управлением многофункциональны и позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента. Кроме того, они облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжелом состоянии.

Обновление автопарка необходимо в связи с высокой интенсивностью использования машин. В среднем "скорая помощь" выезжает на вызов по 750 раз в сутки.

Отметим, что Тюменская область занимает ведущие позиции по качеству специализированного медицинского транспорта. Весь автопарк обновляется в плановом режиме в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

Александр Моор выразил мнение, что все преобразования в медицине должны преследовать одну цель – сделать лучше для людей. И в современном здравоохранении все должно быть удобно, современно и технологично.

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Тюменская "скорая" получит новые автомобили и каталки

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Теги: скорая помощь, александр моор, автопарк



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