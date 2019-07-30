Текслер проконтролировал ход ремонтных работ в селе Долгодеревенское, где идёт реконструкция моста через реку Зюзелга

21 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер проконтролировал ход ремонтных работ в селе Долгодеревенское, где идёт реконструкция моста через реку Зюзелга

В селе Долгодеревенское идёт реконструкция моста через реку Зюзелга. Глава региона Алексей Текслер проконтролировал ход ремонтных работ, передает корреспондент Накануне.RU.

Объект попал в национальный проект "Безопасные и качественные дороги". На реконструкцию было выделено 58 млн руб. Генподрядчик – компания "Южуралмост".

"На сегодняшний день кассовое исполнение 20 млн руб., это 35% от всего объема. Срок ввода в эксплуатацию 25 октября текущего года", - доложили руководителю области.

В ходе реконструкции было принято решение использовать старые опоры моста. Это позволило сэкономить на работах.

(2019)|Фото: Накануне.RU

"Опоры 60-х годов, они отличные, все испытания прошли. Мы делаем только мостовое сооружение, которое находится сверху. Работы идут согласно графику. Нет задержек. Мы подходим к завершающему этапу - выравнивающей части и дорожной части на подходах", - заявил представитель "Южуралмоста".

(2019)|Фото: Накануне.RU

"25 октября здесь пойдет первый транспорт. Я правильно понимаю? Давайте этот момент зафиксируем и надо будет исполнять обязательства", - поручил Алексей Текслер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Текслер проконтролировал ход ремонтных работ в селе Долгодеревенское, где идёт реконструкция моста через реку Зюзелга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей текслер, долгодеревенское, мост



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети