Текслер проконтролировал ход ремонтных работ в селе Долгодеревенское, где идёт реконструкция моста через реку Зюзелга

В селе Долгодеревенское идёт реконструкция моста через реку Зюзелга. Глава региона Алексей Текслер проконтролировал ход ремонтных работ, передает корреспондент Накануне.RU.

Объект попал в национальный проект "Безопасные и качественные дороги". На реконструкцию было выделено 58 млн руб. Генподрядчик – компания "Южуралмост".

"На сегодняшний день кассовое исполнение 20 млн руб., это 35% от всего объема. Срок ввода в эксплуатацию 25 октября текущего года", - доложили руководителю области.

В ходе реконструкции было принято решение использовать старые опоры моста. Это позволило сэкономить на работах.

"Опоры 60-х годов, они отличные, все испытания прошли. Мы делаем только мостовое сооружение, которое находится сверху. Работы идут согласно графику. Нет задержек. Мы подходим к завершающему этапу - выравнивающей части и дорожной части на подходах", - заявил представитель "Южуралмоста".

"25 октября здесь пойдет первый транспорт. Я правильно понимаю? Давайте этот момент зафиксируем и надо будет исполнять обязательства", - поручил Алексей Текслер.