В Нижневартовске приостановили работу детского лагеря из-за менингита

В нижневартовском детском дневном лагере "Радуга" зарегистрирован случай энтеровирусного менингита. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

В очаге заболевания организованы противоэпидемические мероприятия. Работа лагеря приостановлена на 20 дней с 26 июля для недопущения дальнейшего распространения энтеровирусной инфекции и разобщения контактных детей. За ними установлено ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства.

"В лагере проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации. Проводится обследование контактных сотрудников и детей лагеря", - пояснили в Роспотребнадзоре.

После того, как период наблюдения завершится, лагерь сможет продолжить свою работу. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию под контролем.

Всего за полгода в Нижневартовске отмечается снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.