Дым горящих российских лесов сегодня дойдет до Аляски

Дым от горящих российских лесов во вторник, 30 июля, может достичь Аляски.

Об этом заявил "Коммерсанту" эксперт "Гринпис России" Григорий Куксин. По его словам, дым от сибирских пожаров "сменил направление и ушел в сторону Камчатки и даже дальше".

"Сегодня должны на Аляске увидеть наш дым", - прогнозирует эксперт. При этом Куксин предупреждает - гарь от лесных пожаров может привести к росту смертности от хронических заболеваний, увеличению смертности среди пожилых людей, росту прерванных беременностей.

Напомним, в России горит более 3 млн га лесов - большая часть приходится на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область. При этом из всех очагов природных пожаров в Сибири тушатся чуть более 3%. Бороться с остальными - "экономически нецелесообразно".

Об этом ранее говорил молодежи губернатор Красноярского края Александр Усс. Он заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, более того, даже вредно.

Однако в МЧС отметили, что тушение лесных пожаров в Сибири не является бессмысленным, так как в дыму оказались населенные пункты.

Заместитель главы МЧС Александр Чуприян пояснил, что тушить возгорания всегда убыточно, однако в сложившейся ситуации экономические соображения отходят на второй план. По словам замглавы чрезвычайного ведомства, силы для тушения пожаров будут увеличены.

29 июля в трех регионах Сибири ввели режим ЧС, чего требовали местные жители, сообщающие о том, что они задыхаются от смога. Сибирские активисты составили петицию на сайте change.org с требованием ввести режим ЧС. В ней сказано, что гарь от пожаров распространилась на Томскую область, Хакасию, Кузбасс и Новосибирскую область. Кроме того, смог достиг уже Уральского и Приволжского федеральных округов.