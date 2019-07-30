Ющенко никто не травил, - главный военный прокурор Украины

Третьего президента Украины Виктора Ющенко никто не травил, а расследовавший это дело прокурор не нашел состава преступления. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире проекта "Politeka".

Матиос рассказал, что сроки давности уже большие, и он честно спросил генерала Козлова, который был следователем: было отравление или нет?

"Он сказал: нет, отравления не было", - передал Матиос слова Козлова.

Напомним, 5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, после встречи с руководством СБУ почувствовал недомогание и вскоре был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином. Тема возможного отравления использовалась во время государственного переворота в Киеве во время президентских выборов 2004 года в контексте некоего "российского следа", что активно раскручивали прозападные СМИ.

В 2009 году, накануне следующих выборов, Ющенко снова поднял эту тему, но она ему не помогла - он набрал всего 5%. При этом у Ющенко заподозрили в отравлении ФСБ. А сам он заявлял, что его отравители находятся в России. Тогда же временная следственная комиссия Верховной рады пришла к выводу, что дело о его отравлении сфальсифицировано.