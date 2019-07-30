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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Следователи раскрыли подробности уголовного дела сотрудника медуниверситета в Челябинске, задержанного за взятку

Следственный комитет Южного Урала подтвердил задержание Юрия Шумакова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета Юрий Шумаков 29 июля был задержан по подозрению в получении взятки.

"Возбуждено уголовное дело", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как оказалось, Шумакова подозревают в том, что он с 2013 по 2018 год получил взятки в сумме более 35 тыс. руб. от бизнесменов за заключение с ними контрактов.

Преступление выявили сотрудники полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения Шумакову.

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Следователи раскрыли подробности уголовного дела сотрудника медуниверситета в Челябинске, задержанного за взятку

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Теги: Юрий Шумаков, задержание, ЮУрГМУ, взятка, Челябинск, СК



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