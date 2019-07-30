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Происшествия Челябинская область
На месте находятся специалисты поисково-спасательной службы (2018) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале продолжаются поиски пропавшей без вести несовершеннолетней девушки

В Челябинской области следователи продолжают искать пропавшую без вести 16-летнюю девушку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, несовершеннолетняя пропала днем 18 июля, она приехала в Миасс в гости к своему папе из Красноярска, а 18 июля села в "попутку" и уехала в Сатку.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Сейчас проводятся розыскные мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

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На Южном Урале продолжаются поиски пропавшей без вести несовершеннолетней девушки

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Теги: Миасс, девушка, СК, розыск



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Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2019 12:22 Мск 16-летняя девочка, пропавшая на Южном Урале, найдена в Петербурге

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Ранее 20.07.2019 21:08 Мск В Челябинской области бесследно исчезла 16-летняя девочка

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