На Южном Урале продолжаются поиски пропавшей без вести несовершеннолетней девушки

В Челябинской области следователи продолжают искать пропавшую без вести 16-летнюю девушку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, несовершеннолетняя пропала днем 18 июля, она приехала в Миасс в гости к своему папе из Красноярска, а 18 июля села в "попутку" и уехала в Сатку.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Сейчас проводятся розыскные мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.