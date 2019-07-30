21 Августа 2020
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путин владимир владимирович президент рф телевизор (2014) | Фото: Накануне.ru

Мария Захарова назвала "безумием" планы запустить русскоязычный телеканал на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила планы запустить украинский русскоязычный телеканал. Она назвала это "безумием".
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Напомним, ранее заместитель главы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко выступил за создание на Украине гостелеканала на русском языке, который, как ожидается, будет ориентирован на русскоговорящее население Украины и других стран. По замыслу Тимошенко, так Киев будет доносить свою позицию до жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также "бороться за умы россиян".

Мария Захарова в ответ напомнила, что на Украине действует закон о языке, ограничивающий национальное вещание на иностранных языках и предписывает в повседневном общении использовать только украинский. Как пишет Infox.ru, представитель МИД РФ удивилась, что Киев собирается вещать на русском для всего мира, тогда как внутри страны он разрешен только для частного общения и религиозных обрядов.

"Безумие происходящего настолько невероятно, что эта история больше напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней", - добавила Захарова.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ рассказали, как будут развиваться взаимоотношения России и Украины после избрания президентом Владимира Зеленского.

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Мария Захарова назвала "безумием" планы запустить русскоязычный телеканал на Украине

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Теги: Захарова, Украина, телеканал



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