В Курганской области молодые водители стали чаще попадать в ДТП

В ГИБДД Курганской области отмечают рост числа аварий с участием молодых и неопытных водителей, стаж вождения котопрых не превышает 2 лет.

С начала этого года в регионе произошло уже около 50 ДТП с участием таких водителей, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

ГИБДД призывает будущих водителей заниматься самообразованием дополнительно, а уже получивших водительские удостоверения автовладельцев быть предельно осторожными при выполнении маневров повышенной опасности, таких как поворот налево, разворот, перестроение, проезд перекрестков, обгон.

Всего в Курганской области 322 тыс. водителей, почти 3 тыс. к этому числу добавилось в 2019 году.