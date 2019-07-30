"Для Порошенко лгать как дышать", - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента Петра Порошенко во лжи. Поводом послужили заявления олигарха о том, что против его партии на прошедших выборах в Раду "была работа полиции".

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Аваков же заявил, что МВД работало "на честные выборы, на Украину".

"Увы, для Порошенко лгать как дышать, и поэтому он проигрывает", - написал он в Twitter.

Напомним, на парламентских выборах 21 июля "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") заняла только четвертое место с 8,1% голосов и уступила даже "Батькивщине" Юлии Тимошенко. Кандидаты от партии победили только в двух одномандатных округах из 199.

Однако Аваков пошел дальше и в целом дал разгромную оценку Порошенко за прошедшие 5 лет.

"Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе, чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги. Мне его не жаль. Жаль страну", - написал Аваков.

Он добавил, что теперь нет иного выхода, кроме как желать успеха новому президенту Владимиру Зеленскому.

В комментариях на "Украинской правде", которой Порошенко дал свое интервью, мнения разделились: одна часть поддерживает обвинения против Порошенко, другая - обвиняет самого Авакова во лжи и даже бандитизме.

Отметим, что после ухода Порошенко с поста президента его резко стал критиковать и премьер Владимир Гройсман, который несколько раз обвинил его во лжи, торможении реформ, общей плачевной ситуации в стране.