СМИ: У задержанного начальника угрозыска УМВД Приморья не было при себе миллиарда рублей

Сотрудники ФСБ 29 июля задержали начальника управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева.

По данным Regnum, высокопоставленного полицейского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В кабинете Миляева и в его квартире прошли обыски.

При этом при обыске у него не было с собой той крупной суммы, которую ранее указали журналисты. У Миляева не оказалось в день задержания ни миллиарда, ни миллиона рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник.

Напомним, в 2017 году был арестован заместитель начальника Управления МВД по Приморскому краю Илья Шамратов.

Дело на замглавы УМВД по Приморью возбудили в феврале того же года. Он был задержан, а в его загородном коттедже прошли обыски.

Расследование показало, что с 2013 по 2017 годы Шамратов занимался незаконным сбором денежных средств, выплаченных в качестве разовой премии и дополнительной материальной помощи подчиненным ему сотрудникам следственного управления. Деньги он затем тратил на себя. В результате 27 потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 12 млн руб.