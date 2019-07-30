21 Августа 2020
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Общество Центральный ФО Москва
Тилль Линдеманн, Rammstein (2019) | Фото: youtube.com

Из-за концерта Rammstein на подъезде к Лужникам создалась пробка из желтых такси

В Сети обсуждают пробки, которые вызвал концерт Rammstein в Москве.

Как сообщает телеканал 360, к стадиону пытались проехать десятки машин такси. В итоге очередь из жёлтых машин растянулась на всю Фрунзенскую набережную.

Автомобили пропускали только по одному.

Фанаты начали дежурить у "Лужников" еще ночью, возле стадиона собрались сотни человек. Они надеются получить автографы и послушать саунд-чек группы. Rammstein представит свой первый за 10 лет альбом. В России пройдёт два концерта: в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты на них полностью распроданы, хотя самый дешевый стоил около 11 тыс. руб.

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Из-за концерта Rammstein на подъезде к Лужникам создалась пробка из желтых такси

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Теги: Rammstein, Лужники, концерт Rammstein, пробки, Москва,



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