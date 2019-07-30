21 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

Детские принадлежности или деньги: югорчанам предлагают выбрать подарок новорожденному

На портале центра "Открытый регион - Югра" стартовало онлайн-голосование о выборе югорчанами подарка новорожденному, передает корреспондент Накануне.RU.

Выбрать следует из двух вариантов подарка. Первый - детские принадлежности, необходимые ребенку в первые месяцы его жизни, на сумму 20 тыс. руб. Набор включает в себя комплект в кроватку, полотенце – уголок, нарядный костюмчик, распашонки, ползунки, шапочка, набор подгузников и многое другое. Список предлагаемых подарков был сформирован по результатам опроса югорских семей.

Второй вариант подарка - пластиковая мультикарта "Расту в Югре". Карта празднично упакована в футляр-шкатулку. При активации мультикарты на лицевой счет одного из родителей зачисляются 20 тыс. руб. Деньги могут быть израсходованы по усмотрению родителей. Также карта предоставляет удобный доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

Проголосовать за самый удобный для семей подарок югорчане смогут по ссылке до 12.00 1 августа.

Напомним, что законодательная инициатива о подарке новорожденному готовится по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в рамках плана мероприятий Десятилетия детства. Получить свой первый подарок сможет каждый ребенок, родившийся с 1 января 2020 года, вне зависимости от периода проживания в регионе.

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Детские принадлежности или деньги: югорчанам предлагают выбрать подарок новорожденному

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Теги: подарок новорождённому, дети, десятилетие детства, акция



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