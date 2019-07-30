21 Августа 2020
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Обвал канализации в Алапаевске (2019) | Фото: Гражданский Патруль

Жители старейшего уральского города остались без дороги из-за обвала канализации

Жители старейшего города Свердловской области - Алапаевска - остались без дороги из-за обвала частной канализации.

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль", обвал находится посреди улицы Урицкого и с осени в него попадает различная техника местных жителей. По данным общественников, власти о проблеме знают, но по непонятным причинам никак не реагируют. В результате буквально вчера в "коммунальную ловушку" попал грузовик с дровами.

Обвал канализации в Алапаевске(2019)|Фото: Гражданский Патруль

Как рассказал местный активист Валерий Ершов, несколько раз люди пытались засыпать яму самостоятельно, но из-за дождей и постоянных обвалов эти меры носят временный характер. По его данным, грузовик еле вытащили, а сейчас там не проехать даже на специализированном транспорте.

Правозащитная организация уже готовит заявление в прокуратуру с требованием установить и наказать виновных. А в случае непринятия мер юристы "Гражданского патруля" собираются поставить вопрос о ненадлежащем исполнении обязанностей алапаевскими чиновниками.

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Жители старейшего уральского города остались без дороги из-за обвала канализации

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Теги: дорога, обвал, Алапаевск



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