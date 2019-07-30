Жители тюменской деревни пожаловались на загрязнение свинокомплексом окружающей среды

Природоохранная прокуратура проверит правдивость информации о загрязнении свинокомплексом окружающей среды в одном из районов Тюменской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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О ситуации рассказали в соцсетях. Автор поста, Ирина П., рассказала, что полгода назад в Нижнетавдинском районе открыли свинокомплекс.

"В километре от него находится деревня Сартово, в которой за последний месяц стало нечем дышать: одно зловоние вместо деревенского чистого воздуха. За полгода работы свинокомплекса резервуары с фекалиями переполнились", - пишет она, добавляя, что со стороны предприятия к расположенным вблизи водоёмам и полям проложили трубы, через которые якобы и выводят отходы.

"В месте слива гибнет вся растительность, а в деревне – неимоверная вонь. В окрестностях водится много кабанов и лосей. Вся трава и деревья в месте слива почернели и завяли", - подытожила Ирина.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области Накануне.RU сообщили, что её сотрудники проверят, действительно ли предприятие загрязняет окружающую среду.