Прокуратура выявила множество нарушений в лагере "Холдоми"

В ходе проверки в лагере "Холдоми", где в результате пожара погибли дети, прокуратура Хабаровского края выявила множество нарушений.

Заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай заявил об очень серьезных претензиях ко всем надзорным и контролирующим органам.

Напомним, по предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки.

Как сообщает Regnum, разбирательство с участием прокуроров грозит, в первую очередь, региональному минобразования, которое не контролировало организацию работы в лагере.

29 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности первого заместителя министра образования и науки региона Александра Короля. Его отстранили на время проведения проверки.

В результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. СКР 23 июля сообщил о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.