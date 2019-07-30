Игрок сборной России по мини-футболу: "Стыдно, что потратили 75 млрд на Универсиаду, а тушить пожары в Сибири – дорого"
24-летний игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала в своём "инстаграме" написал, что ему "стыдно и грустно" из-за позиции чиновников по поводу "экономически невыгодного" тушения пожаров в Сибири, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Он напомнил, что буквально полгода назад на проведение зимней Универсиады в Красноярске было потрачено 75 млрд руб., и тогда никто не задавался вопросом, выгодно это или нет.
"Все телевизионные каналы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из остальных стран. Было сделано всё, чтобы гости остались довольными и счастливыми. А сейчас в моём родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно!", - написал Чишкала.
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Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у НАС может быть такая ситуация, когда буквально пол года назад было проведена зимняя универсиада на которую было потрачено более 75 млр. рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, что бы гости из других стран остались довольными и счастливыми. А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный , люди задыхаются от дыма. Самое страшное это то, что эти пожары никто не собирается тушить , так как это ОЧЕНЬ ДОРОГО , И НЕ ВЫГОДНО...... Куда все катится страшно представить .
Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, "а может, даже и вредно". Заявление главы региона прокомментировали в МЧС.
В данный момент из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично - в Бурятии.
Отметим также, что расходы на проведение Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, могут составить около 79 млрд руб.