Игрок сборной России по мини-футболу: "Стыдно, что потратили 75 млрд на Универсиаду, а тушить пожары в Сибири – дорого"

24-летний игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала в своём "инстаграме" написал, что ему "стыдно и грустно" из-за позиции чиновников по поводу "экономически невыгодного" тушения пожаров в Сибири, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он напомнил, что буквально полгода назад на проведение зимней Универсиады в Красноярске было потрачено 75 млрд руб., и тогда никто не задавался вопросом, выгодно это или нет.

"Все телевизионные каналы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из остальных стран. Было сделано всё, чтобы гости остались довольными и счастливыми. А сейчас в моём родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно!", - написал Чишкала.

Напомним, что ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий Сибири бессмысленно, "а может, даже и вредно". Заявление главы региона прокомментировали в МЧС.

В данный момент из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично - в Бурятии.

Отметим также, что расходы на проведение Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, могут составить около 79 млрд руб.