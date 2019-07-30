Из пресс-службы врио губернатора Шумкова уволился начальник отдела по взаимодействию со СМИ

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы губернатора Курганской области Владислав Лукин уволился по собственному желанию.

"Да, в связи с переходом на другую работу", - подтвердили Накануне.RU информацию в пресс-службе главы региона.

Лукин работал в правительстве с осени прошлого года.

Стоит отметить, что в пресс-службе губернатора Зауралья на сегодняшний день остается много вакантных мест. Судя по информации на сайте правительства области, свободны места трех главных специалистов и двух ведущих.