21 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2015) | Фото: Fotolia

Уральская таможня изъяла крупную партию "серых" мониторов для госучреждений

На Среднем Урале изъяли партию так называемой "серой" компьютерной техники - то есть без документов. Возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 74 монитора ввезли в Россию из Китая: эксперты установили, что они произведены в Гуанчжоу одной из китайских компаний. При проверке выяснилось, что техника не задекларирована и не уплачены таможенные пошлины и налоги. Кроме этого, в инструкциях не было русскоязычной версии, что также является нарушением.

Как пояснил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев, мониторы поставщик хотел продать одному из государственных учреждений в рамках госзакупки.

"Стоимость контракта составляла 572 тыс. руб. Нарушение мы выявили до перечисления средств на счет поставщика товара, поэтому недобросовестные участники рынка бюджетные средства не получили", - отметил представитель таможни.

Возбуждено административное дело. Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил конфисковать все 74 монитора, в ближайшее время технику передадут в Росимущество для дальнейших действий.

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Уральская таможня изъяла крупную партию "серых" мониторов для госучреждений

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Теги: мониторы, таможня, партия



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