Утвержден список особо опасных собак - в нем 12 пород и их метисы

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

В марте сообщалось, что составлением данного списка занимается МВД . Постановление разрабатывалось для закона "Об ответственном обращении с животными". Изначально в перечне были указаны 69 пород собак.

В итоге в него вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

Также туда попали породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. Отмечается, что особенности их поведения не до конца изучены.

Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.