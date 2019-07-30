Тундровики участвуют в решении вопросов по обустройству Мало-Ямальского месторождения

Команда крупного проекта "Газ Ямала" (реализует "Газпромнефть-Развитие") и жители тундры обсудили ряд вопросов, связанных с обустройством Мало-Ямальского месторождения.

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Как рассказали Накануне.RU в компании, встреча прошла в стойбище оленеводческого предприятия "Ярсалинское". В ней участвовали также представители администрации Ямальского района, окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и общественной организации КМНС "Ямал".

Тундровики ознакомились с концептуальной схемой расположения производственных объектов Мало-Ямальского месторождения иобозначили несколько безрыбных озер, на которых без ущерба для их традиционного образа жизни можно проводить изыскания и намывать песчаный грунт, задали интересующие вопросы. Также гости проинформировали оленеводов о планах работ на 2019–2020 годы. По итогам встречи определены территории, где компания будет проводить работы в сезон.

Подобные поездки проводятся на регулярной основе. "Мы понимаем важность сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, поэтому приняли решение общаться напрямую в привычной для них обстановке, учитывать рекомендации в построении процессов. Такой подход позволит компании работать более эффективно, а местным жителям – быть защищенными и проинформированными", – подчеркивает исполнительный директор крупного проекта "Газ Ямала" Максим Мишарин.

"Ведение переговоров на местах – это шаг к построению доверительных и взаимовыгодных отношений с компанией, которая проводит работы на наших территориях. Теперь у местных жителей есть возможность влиять на технические моменты и не бояться за свой дом и экологию в целом", – отмечает председатель правления Ямальского общественного движения коренных малочисленных народов Севера "Ямал" Валерий Худи.